Somali'de 52 Eş-Şebab Militanı Öldürüldü

Kenya ordusu, Somali'de 52 Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü bildirdi. Kenya Ordu Sözcüsü Albay Joseph Owuoth, yaptığı açıklamada, Somali'nin güneyinde Alt Juba'da bulunan Badhaadhe'deki militan kamplarına operasyon düzenlendiğini belirterek, "İstihbarat, Eş-Şebab terör örgütünün yerini tespit ettikten sonra operasyonlara başladık. Militanların bulunduğu kampı, etkisiz hale getirmek için kara birlikleri görevlendirildi. Yürütülen operasyonlarda, 52 militan öldürüldü ve birçok militan da yaralandı" dedi.



Owuoth ayrıca, militanlarda bulunan tüfeklerin, 3 adet geliştirilmiş patlayıcı cihazın ve bomba imalatı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini açıkladı.



(İHA)