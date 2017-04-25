Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed, Türkiye'yi ziyaret ediyor.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan'ın davetiyle Somali Cumhurbaşkanı Muhammed, 3 gün resmi ziyaretlerde bulunacak.



Konuk Cumhurbaşkanı Muhammed, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşecek ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerle gündemdeki bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.



Ziyaret, şubat ayında göreve başlayan Somali Cumhurbaşkanı Muhammed'in, Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.



Cumhurbaşkanı Muhammed'in, Ankara'daki resmi temaslarının ardından, 27-28 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek "Türkiye-Afrika Tarım Bakanları I. Toplantısı ve Tarım İş Forumu"na iştirak etmesi de öngörülüyor.