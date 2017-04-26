Somali Cumhurbaşkanı Fermacu TBMM'de

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile bir araya geldi.



TBMM Başkanı Kahraman, görüşmenin başında, Fermacu'yu Türkiye'de görmekten ve ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.



Fermacu da Türkiye'nin Somali için çok önemli bir dost olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin destek ve yardımları için müteşekkir olduklarını ifade eden Fermacu, "Somali halkı da bu anlamda sizlere müteşekkir. Bu kardeş ilişkinin önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam etmesini istiyoruz." dedi.



Yapılan kısa açıklamaların ardından, görüşme basına kapalı devam etti.