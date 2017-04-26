Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fermacu, ortak basın toplantısının ardından akşam yemeğine geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'nun eşi Saynab Moallim de yer aldı.

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