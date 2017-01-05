Soma Zaferspor'a Beşiktaş Belediyesi'nden Jest

Tarihinde ilk kez katıldığı Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 3. Grup'ta önemli bir başarı gösteren Soma Zafer Spor'a, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar spor malzemesi desteğinde bulundu.



Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, 3. Lig'de mücadelede eden Soma Zafer Spor Kadın Futbol Takımı'na spor malzemesi yardımı yaptı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı ve Antrenörü Hakan Arslancan, "Öncelikle Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'a çok teşekkür ediyoruz. Bizleri gerçekten çok mutlu etmiştir. Kızlarımızın göstermiş olduğu başarı İstanbul'dan farkedilmiş olması mutluluğumuzu ikiye katlamıştır. Soma Zafer Spor olarak geleceğimiz olan çocuklarımız ile daha çok çalışarak daha güzel başarılar elde edeceğiz." dedi. - MANİSA