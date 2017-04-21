Soma Yağcıllı'ya 8 Milyon Liralık Gölet Müjdesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun "1000 günde 1071" gölet projesi kapsamında, Manisa'nın Soma ilçesine de bir gölet kazandırılıyor.



Ocak 2017'de ihalesi yapılan "Soma Yağcılı Göleti, Sulaması ve İkmali" projesinde inşaat aşaması DSİ 2. Bölge Müdürü Hayati Çelenk ve yüklenici firma yetkilerince atılan imzalarla resmen başladı. Konuya ilişkin DSİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Ege Havzası içinde yer alan Ayuçlu Deresi üzerine inşa edilecek göletin gövdesi kaya dolgu tipinde olacak. Temelden yüksekliği 35 metre olarak planlanan Yağcılı Göleti; brüt 1758 hektarlık araziyi su ile buluşturacak. Basınçlı borulu şebeke sistemi ile sulanacak tarlalarda hem verim artacak hem de yörede ürün çeşitliği sağlanacak. Bölge çiftçisinin yıllardır sabırsızlıkla beklediği proje tamamlandığında vatandaşın cebine her yıl 2.3 milyon lira ek gelir sağlayacak. 'Soma Yağcılı Göleti, Sulaması ve İkmali' projesi yaklaşık 8 milyon liraya mal olacak." ifadelerine yer verildi. - MANİSA