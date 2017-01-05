Soma Tso'dan Bir Yenilik Daha

Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri ticaret sicil harçlarını Soma TSO hizmet binasında ödeyebilecek.



Soma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine yönelik hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Soma TSO, 2017 yılında üyelerinin daha kolay ve hızlı hizmet almalarına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni yılla birlikte Ticaret Sicil harçları Vergi Dairesine ya da bankalara yatırma zorunluluğu ortadan kalktı. Soma TSO üyeleri, ticaret sicil harçlarını Soma TSO hizmet binasında ödeyebilecek. Soma TSO üyeleri artık Ticaret Sicil servisindeki yaptıkları her işlem veya aldıkları belge için Ticaret Sicil Harcı yatırmak üzere Vergi Dairesi ya da bankalara gitmek zorunda kalmayacak. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren hizmete giren Harç Takip ve Tahsil Sistemi (HTS) ile Soma TSO Üyeleri yaptıkları işlemler ve aldıkları belgeler için vergi dairesi ve bankalara giderek zaman kaybı yaşamayacak. Soma TSO Üyeleri, ticaret sicil harçlarını hizmet binası dışına çıkmadan Soma TSO veznelerinden ödeyebilecek. Soma TSO tahsil ettiği harçları Kanunda belirtilen usullerle Maliye Bakanlığı'na iletecek.



Üyelerine yönelik hizmet kalitesinden ödün vermeden çalıştıklarını belirten Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık, "Soma Ticaret ve Sanayi Odası olarak önceliğimiz her zaman üyelerimizin menfaatidir. Bizler üyelerimizin hak ettiği kaliteli ve yüksek standartta hizmetleri vermek için gayret ediyoruz. Bu kapsamda yeni yılda üyelerimize yönelik yeni bir hizmeti daha gerçekleştireceğiz. 2017 yılında ticaret sicil harçları çıkartılan yeni kanunla odamız veznelerine yatırılabilecek" dedi.



Ticaret sicil harçları ile ilgili oda üyelerinin ödeme noktasında yaşadığı sıkıntıların yeni yılda kolaylaştırıldığını belirten Başkan Işık, "Üyelerimiz ticari sicil işlemleri için odamıza gelerek işlemlerini başlatıyorlar, sonra gerekli harçları vergi dairelerine ya da bankalara yatırmak üzere gidip, yatırdıklarına ilişkin makbuzlarla yeniden odalara dönüyorlardı. Bu konudaki üyelerimizin sıkıntılarını TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve ilgili bakanlıklara aktardık. Sonuçta yapılan yasal bir düzenleme ile ticaret sicil harçlarının odalar tarafından alınabilmesinin önü açıldı. Şimdi üyelerimiz harçlarını yatırmak üzere vergi dairelerine gidip gelerek zaman kaybetmekten kurtulacaklar. Böylece işlemler çok daha hızlı bir şekilde yapılabilecek" diye konuştu. - MANİSA