Soma Şoförler Odasından Terör Tedbiri

Soma Şoförler ve Otomobilciler Odası, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü terörle mücadele çalışmaları kapsamında terör örgütlerinin kullandığı çalıntı araçlara yönelik alınan tedbirleri uygulamaya başladı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soma Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Dursun Solak, "Yasaya göre elimizde bulunan plaka basım mühürleri TŞOF tarafından yenilenerek mühür kodları değiştirilmiştir. Yeni mühürler odalarca teslim alınmıştır. Odalar haricinde plaka bastıranlara APP diye adlandırılan plakalar da dahil yasa gereği odamız mühür basmamaktadır. Bu tip plaka bastıranlara, emniyet güçlerine verilen yetki ile yasa gereği cezai işlem yapılacaktır. Soma halkımızın duyarlı olup araçlarının plakalarını oda dışında basan firmalara bastırmamaları ve plaka üzerindeki mühüre dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi. - MANİSA