Soma Masterler Lokali Açıldı

Faal olmayan Somalı futbolcuların oluşturduğu Soma Masterler dernekleşerek Atatürk Caddesi'nde lokal açılışı gerçekleştirdi. Açılışa Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Tulup, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Dilek Kuruçay katıldı.



Açılış öncesi konuşan Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, "Bugün yeni bir mekanımızın açılışına şahitlik ediyoruz. Soma'mızın spor camiasının buluşacağı yeni bir mekan. Eski, yeni sporcuların, futbola sevdalı olanların bir araya gelip sohbet edebilecekleri, hoşca vakit geçirebilecekleri güzel bir iş yeri. Şehrimize kazandıran kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur, ömürlü olur, bol kazançlı olur. Somamıza hayırlı olsun." dedi.



2014 yılında Soma Masterler Spor Kulübünü kurduklarını belirten Dernek Başkanı Ahmet Meriç ise şunları söyledi: "Bugün Türkiye'de masterler derneği olarak bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada tek amaç spor. Eski futbol oynayan faal olmayan bu işi zevke dönüştürmüş kardeşlerimizin br araya gelmesiyle kurulduk. kurulduğumuz ilk yıl şampiyon, ikinci yılımızda ise Türkiye 3.sü olduk. Bu yıl da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." - MANİSA