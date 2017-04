Soma Maden Faciası Davasına Devam Ediliyor (2)

SAVCI MÜTEALA İÇİN SÜRE İSTEDİ, SALON KARIŞTI



Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine öğleden sonra devam edildi. Duruşmada ek bilirkişi raporuna karşı söz alan tutuklu sanıklardan İsmail Adalı, kendisinin olay anında gördükleriyle bilirkişilerin tespitlerinin birbirini tutmadığını söyledi. İsmail Adalı, şöyle konuştu:



"Bilirkişi raporlarında hep boşluk kaldı. Sabotaj iddiasının araştırılmasını istiyorum. Üretim baskısı içinde zorlamam olmadı. Büyük bir yangın var ama metan bunu çıkarmaz. Ben bunları bildiğim için bilirkişi raporunu kabul etmem mümkün değil. Olayla ilgili yeterli delil yok. Ben burada adil yargılanmak istiyorum. Hakimler, bilirkişi raporuna lütfen inanmayın. Ben gerçeklerle yargılanmak istiyorum. Bu benim hakkım değil mi? Bu olayı çözelim. Çözmeden bizikurban etmeyin."



Tutuklu sanıklardan Ertan Ersoy ise kazayla ilgili hazırlanan raporların karmaşa içerdiğini belirterek, yeni bir bilirkişi incelemesi istedi. Sanıkların avukatları da, kazayla ilgili hazırlanan iki bilirkişi raporunda çelişkiler olduğunu, bu nedenle de yeni bir inceleme talep etti.



SAVCININ SÜRE İSTEMESİ SALONU GERDİ



Avukatların savunmalarını tamamlamasından sonra söz alan duruşma savcısı Şükrü Akyıl, yeni bilirkişi raporu talebinin reddedilmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Ayrıca esas hakkındaki mütealasını vermesi beklenen duruşma savcısının, Manisa Cumhuriyet Savcılığı'nın facianın sabotaj olma ihtimaline karşı yürüttüğü soruşturmayı gerekçe gösterip ek süre istedi. Bu duruma mağdur ailelerin avukatları büyük tepki gösterdi. Söz alan ailelerin avukatlarından Selçuk Koçağaçlı, "Savcı, ocak ayında vereceğini söylediği mütealasını hala vermedi. Ne oldu da, bundan vazgeçti. Davanın uzaması için çalışıyor. Eğer sabotaj iddiası doğruysa, o dosyanın da sahibi biziz. Çünkü bizim ailelerimizin yakınları orada can verdi. Haklarında sahtecilikten karar bulunanlar, bilirkişi raporuna sahte suçlamasında bulunamaz" dedi.



SAVCIYI HSYK'YA ŞİKAYET EDECEKLER



Daha önce esas hakkında verdikleri görüşlerini geri çektiklerini de söyleyen Selçuk Kozağaçlı, yapacakları görüşmeler sonrasında, duruşma savcısını HSYK'ya şikayet edeceklerini de ifade etti. Avukat Can Atalay'da, mahkeme heyetinin sanıklarca tehdit edildiğini, bunun için suç duyurusunda bulunacaklarını ve geçmişte, şirket yetkililerinin FETÖ ile bağlantılı banka ve kurumlarla ilişkilerinin de ortaya çıkartılması için çalışacaklarını söyledi.



Duruşmada, söz alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın, ailelerin avukatlarıyla tartışması salonu gerdi. Aileler sanıklara ve sanık avukatlarına tepki gösterdi. Ailelerin tepkisinin yatışmaması üzerine ara kararını açıklayacak olan Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, duruşmayı yarına erteledi. Salon dışında da tepkileri süren ailelere konuşan avukatları, davayı sonuna kadar takip edeceklerini, hiçbir baskının davayı kilitlemesine ve kendilerine durdurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.



Taylan YILDIRIM - Barış GEZİCİ / AKHISAR