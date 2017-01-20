Soma Davasının Görülmesine Pazartesi Günü Devam Edilecek

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasının 14. duruşması 23 Ocak 2017 Pazartesi günü başlayacak.



Soma davasının görülmesi için Ağır Ceza Mahkemesine dönüştürülen Reşatbey Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde bulunan Kültür Salonu etrafında güvenlik çemberi çalışmaları tamamlandı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı personeli, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve Akhisar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce mahkeme salonu etrafında güvenlik duvarları oluşturuldu. Yarın saat 09.30'da başlayacak 14. duruşma öncesi Soma maden şehidi ailelerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılımı ile istasyon mevkiinde toplanan kalabalığın, faciayı protesto etmek amacıyla 167 sokak Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinden mahkeme salonuna kadar yürüyüş yapması bekleniyor.



Son yapılan duruşmada mahkeme başkanı Aytaç Ballı sanık avukatlar ve şehit madenci avukatlarından ek bilirkişi raporu üzerindeki görüşlerini almıştı. Pazartesi başlayacak olan 14. duruşmada mahkeme başkanının esasa ilişkin tutukluların ve şehit madenci avukatlarını dinlemesi bekleniyor. Öte yandan, ilk kez geçen yılın son günlerinde ifade veren Alp Gürkan'ın Soma davası ile birleştirilmesi gündeme gelecek ve bu konuda mahkeme başkanının karar vermesi bekleniyor.



Davanın geçmişi



Manisa'nın Soma ilçesinde, Soma Kömür İşletmelerine ait madende 13 Mayıs 2014 tarihinde çıkan faciada 301 madenci hayatını kaybetti. Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Faciaya ilişkin iddianame ise 2 Mart 2015 tarihinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianame sonunda ise tutuklanan 8 kişi için 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istendi. Öte yandan, tutuksuz olarak yargılanan 38 sanık için ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Tutuksuz sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz 25 Aralık 2015 tarihinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik olmak üzere 6 kişi tutuklu yargılanıyor. Ayrıca maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz, Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal olmak üzere 40 kişi ise tutuksuz yargılanıyor. - MANİSA