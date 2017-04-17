Soma Davasında Sona Yaklaşılıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Yarın başlayacak davada savcının esas hakkındaki beyanından sonra sanık vekillerinin ek süre istemesi bekleniyor.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde 18 Nisan tarihinde görülecek olan Soma Maden Kazası Ceza Davasının 16'ncı duruşmasında tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile tutuksuz yargılanan 45 sanık ile madenci aileleri katılacak.



Davanın müdahil avukatlarından ve Manisa Baro Başkanı Ali Arslan savcının esas hakkında beyan vermesini beklediklerini ifade ederek, "Yarın yapılacak duruşmanın geçmiş duruşmalardan farkı olmayacaktır. Daha önceki duruşmada mahkemeden süre isteyen savcı esas hakkında beyanını sunacak. Yarın artık son beyanlar alınacak ve ardından büyük olasılıkla sanık vekiller de süre isteyecektir. Mahkemenin süreyi kabul etmesi halinde davanın 1 ya da 2 günde sona ermesini bekliyoruz" dedi.



Davada 6'sı tutuklu 8 sanık için 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istenirken, tutuksuz 45 sanık için de, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



(Barış Gezici /İHA)