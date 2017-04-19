Soma Davasında Ara Karar Bekleniyor

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Soma davasının 16. duruşmasının 2. oturumunda mahkemenin ara karar vermesi bekleniyor.



Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden ocağı faciasının ceza davası Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediyor. 6'sı tutuklu 51 sanıklı davanın 16. duruşmasının bugün görülen 2. oturumunda mahkeme önünde toplanan mağdur aileler ve avukatları, mahkemede savcının hemen mütalaasını vermesi gerektiğini ve gereksiz bahaneler sunarak davayı uzatmasının anlamının olmadığını ifade etti. Savcı Şükrü Akyıl, dün mütalaa vermeyerek Manisa Cumhuriyet Savcılığının facianın sabotaj olma ihtimaline karşı yürüttüğü soruşturmayı gerekçe gösterip ek süre istemişti. Bugün de Mahkeme Başkanı Aytaş Ballı'nın taleplerin ardından savcının süre istemesinden dolayı ara karar vermesi ve davayı ileri bir tarihe ertelemesi bekleniyor. - MANİSA