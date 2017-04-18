Soma davasında 16. duruşması başladı



MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin görülen ceza davasının 16. duruşması Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine başlandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Sabah saat 09.30'da başlayan Soma davasının 16. duruşması öncesi hayatını kaybeden madenci aileleri ile bazı sivil toplum örgü temsilcilerinin katılımı ile Şehit Murat Öztürk Caddesi 167 sokak üzerinden Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önüne kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından mahkeme salonu önünde toplanan grup adına müdahil avukatlardan ve Sosyal Haklar Derneği Genel Sekreteri Can Atalay basın açıklaması yaptı. Atalay yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "16 Nisan akşamı 'Hayır' çıksaydı da burada olacaktık. 'Evet' çıktı yine buradayız. Gerçek bir kuşku var. Fakat şuan bunu tartışmayacağız. Sadece burada değil, nerede gerekiyorsa orada olacağız. Meclis mi, saray mı, ülkenin başka bir yeri mi, orası adalet için nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız. Artık son iki duruşmadır. Olanı biteni yüzsüzlüğü ele alışlarını hep birlikte gördünüz. O yüzden duruşma salonunda sakin kalmaya devam edeceğiz. Savcının ne dediğinin bir önemi yok. Bizim için mahkemenin ne dediğinin bir önemi var. Dolayısıyla mahkeme kararını okuyana kadar hepiniz, dudaklarımızı ısırarak sakin olmaya devam edeceğiz. Bugün bir kere daha birbirimize söz verelim; Soma'da olmadık rezillik oldu. Hiç kimse adalete sahip çıkmanıza engel olmadı. Koşullar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Davaya Soma Kömür İşletmeleri AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ve tutuksuz yargılanan 45 kişi katıldı.

Davanın 16 duruşması mahkeme salonuna müdahil avukatlar, sanık avukatları ve şehit madenci ailelerin polis kontrolü noktasından geçerek girmesi ardından başladı.