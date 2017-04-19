Soma Davası'nda 16'ncı Duruşma İkinci Oturumu Başladı (2)

EK SÜRE TALEBİNİ DEĞERLENDİRİP, DURUŞMAYI ERTELEDİ



Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 16'ncı duruşması, ikinci oturumuyla devam etti. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik olmak üzere 6'sı tutuklu, 51 sanığın yargılandığı davada savcı Şükrü Akyıl, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından madende sabotaj yapıldığı iddiası kapsamında Manisa Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmayı gerekçe göstererek ek süre talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti davayı 11 Temmuz'a erteledi.



FETÖ SORUŞTURMASINI BEKLEMEDEN MÜTAALA İSTENDİ



Öte yandan, taleple ilgili şerh koyan Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, Manisa Cumhuriyet Savcılığındaki FETÖ'nün sabotaj iddiası soruşturması sonucunu beklemeden Savcı Şevket Akyıl'dan mütalaasını 11 Temmuz'da vermesini istedi.



