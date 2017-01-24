Soma'daki Maden Faciası Davası - Avukat Deniz Er Şanlı

Soma Kömürleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, babası eski yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan ile TKİ İşletme Dairesi Başkanı ve yetkilileri hakkında (edimin ifasına fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, zimmet suçlamaları) daha önce verilen takipsizlik kararı Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı.



Avukat Deniz Er Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce "Dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, görevi kötüye kullanma ve sanıkların ceza yasalarına göre suç sayılan diğer eylemleri" suçlarından kamu davası açılması istemiyle 23 Mart 2016'da suç duyurusunda bulunduklarını, savcılığın TKİ Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgili "görevi kötüye kullanma" suçuyla ilgili "dilekçenin işleme konulmamasına", yasal unsurlarının oluşmadığı sonucuna vardığı diğer suçlarla ilgili de "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdiğini hatırlattı.



Takipsizlik kararının Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığının kendilerine iletildiğini kaydeden Şanlı,"Bu süreçte Türkiye Kömür İşletmeleri yetkilileri yargılanacaktır. Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeleri Alp Gürkan ve Can Gürkan bu suçları ile ayrıca yargı karşısına çıkarılacaklardır. Yeni bir gelişmedir, dava süreci ve yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacaktır." dedi.