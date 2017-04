Soma'daki Maden Faciası Davası

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.



Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.



Sanık Can Gürkan, bir önceki oturumda savcı Şükrü Akyıl'ın verdiği mütalaayı desteklediklerini, "faciadaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması etkisinin ortaya çıkması için Manisa'da yürütülen ve gizlilik kararı bulunan bir soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesi" talebinin doğru bir düşünce olduğunu belirtti.



Müdahil avukatların davada görevli cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaayı verdirerek, maden faciası davasını bir an önce bitirme gayetinde olduğunu ifade eden Gürkan, bu şekilde maddi gerçek ortaya çıkmadan sona erecek bir davanın Yargıtaydan döneceğini iddia etti.



Madende 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın nedeni olan maddi gerçeğin ortaya çıkması için hazırlanan raporların doğru sonuç vermediğini savunan Gürkan, raporda kazanın oluş şekliyle ilgili belirtilen görüşlerin çeliştiğini öne sürdü.



Gürkan, tahliyesini ve yeni bir heyetin bilirkişi raporu hazırlamasını talep etti.



Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin de olayın sabotaj olma ihtimalinin bulunduğunu, bunun için Manisa'da süren ve gizlilik kararı olan bir soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini ifade edince, salonda gerginlik yaşandı.



Bazı mağdur yakınları ve müdahil avukatlar, Çekin'in konuşması sırasında salondan çıktı.



Sabotaj ihtimali değerlendirme dışı tutuldu



Sanık avukatlarından İhsan Sartık ise mahkeme heyetinin bu yargılama sonucunda maddi gerçeğe ulaşamayacağına inandığını söyledi. Davanın 64 oturumunda hiçbir mesafe alınamadığını savunan Sartık, yeni bir heyetin bilirkişi raporu hazırlamasını, Manisa'daki soruşturmanın beklenmesini ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.



Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, oturuma verdiği bir saatlik aranın ardından ara kararı açıkladı.



Yeni bir heyetin bilirkişi raporu hazırlaması, sabotaj ihtimaline karşı Manisa'daki gizlilik kararı olan soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesi talebinin reddedildiğini belirten Ballı, faciaya ilişkin bugüne kadar bilirkişi raporlarında, Sosyal Güvenlik Kurumu İnceleme ve TBMM Araştırma Komisyonu raporlarında sabotaja yönelik bir ifade olmadığını, sabotaj olasılığına karşı mahkemeye ulaşan delil bulunmadığını, bu ihtimalin değerlendirme dışı tutulduğunu ifade etti.



Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, davada görevli cumhuriyet savcısının bir sonraki oturuma kadar esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verdi.



Duruşma 11 Temmuz'a ertelendi.



Olay



Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.



Açılan davada, tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.