Soma'daki Maden Faciası Davası

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ve Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, sanık avukatları önceki oturumda okunan ek bilirkişi raporuna yönelik savunma yaptı.



Tutuklu sanıklar Teknik Müdür İsmail Adalı ile Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy, şubatta mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporunda da eksik ve çelişen ifadelerin olduğunu belirterek yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.



Sanık avukatları da mahkeme heyetinden faciadaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) etkisinin ortaya çıkması için Manisa'da yürütülen ve gizlilik kararı olan bir soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesini istedi.



Sanık avukatlarının savunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Şükrü Akyıl, Manisa'da yürütülen ve gizlilik kararı olan FETÖ/PDY soruşturmasının sonuçlanıncaya kadar beklenmesini önerip, esas hakkındaki mütalaasını bundan sonra vereceğini belirtince müdahil avukatları ve mağdur yakınları duruma tepki gösterdi.



Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, salonda gerginlik artınca duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.



Duruşmanın ardından açıklama yapan müdahil avukatlarından Selçuk Kozaağaçlı, Cumhuriyet Savcısı Akyıl'ın şubat ayında esas hakkında mütalaasını hazırlamasına rağmen beklettiğini belirterek, "Bu dava bitti, çeşitli kurum ve kuruluşlardan 10 tane rapor hazırlandı. Raporların hepsinin ortak yönü, işverenin ihmalinden, almadığı tedbirler yüzünden bu kazanın meydana geldiği yönünde. Biz bir kişiye dahi haketmediği cezayı istemiyoruz." dedi.



Manisa'da yürütülen ve gizilik kararı olan soruşturmayla ilgili bilgi edinmek için mağdur yakınlarıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vereceklerini dile getiren Kozaağaçlı, "O dosyanın tamamlanmasını bekleyemeyiz. Bu dava devam edecek, bu davayı uzatacak, çıkmaza sürüklemek ölen madencilerin çocuklarına saygısızlıktır." diye konuştu.



Olay



Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.



Açılan davada tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıl, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.