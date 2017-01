Soma'daki Maden Faciası Davası

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları ile geçen duruşmada birleştirilen dosya kapsamında ifadeleri alınan tutuksuz sanıklardan Hayri Kebapçılar ile Murat Bodur katıldı.



Duruşmada, şehit olan 301 madenci isminin okunmasının ardından müdahil avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, hazırladığı sunum eşliğinde esasa ilişkin beyanda bulundu.



Facianın yaşanması ardından olayın yaşandığı madenin neden hala şirketin elinde olduğunu ve tutuksuz sanıkların hala aynı iş yerinde çalışmaya devam ettiğini anlayamadığını ifade eden Kozağaçlı, madenin çoktan geri iade edilmiş olması gerektiğini savundu.



Sanıkların olası kasıtla cezalandırılmalarını, parçalı bir suç haritası olduğunu ve sevk maddeleri açısından farklı görüşü savunduklarını anlatan Kozağaçlı, sanıklardan "Alp Gürkan, Can Gürkan, Mustafa Yiğit,Hayri Kebapçılar, Ramazan Doğru, Akın Çelik, İsmail Adalı ve Ertan Ersoy hakkında, olası kasıtla insan öldürmek suçlamasıyla "TCK 83, 81 ve 21-2 maddelerince, metan nedeniyle işletmeye elverişli olmadığı açıkça görülen A panosunun üretime alınması, U3 bölgesinde birbirine çok yakın olmaları nedeniyle ezikli-kırıklı bir yapı kazanmış olan galerinin sık sık tamir edilmesi" nedeniyle olası kasıtla yaralama ölüm neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış TCK 87-4 ve 21-2 maddeleri ve acil durum tahlisiye yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle de aynı sanıkların TCK 81 ve 21-2 maddelerince, Mehmet Ali Günay Çelik, Fuat Ünal Aydın, Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık 'ın ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep vermek suçlarından TCK 85 ve 22-3 maddelerince" cezalandırılmalarını talep etti.



Kozağaçlı, ayrıca kazanın yaşandığı dönemin Enerji Bakanı, Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı ile müsteşarları, projeleri denetleyen Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) müfettişleri, onay veren MİGEM müfettişlerinin de sorumlulukları çerçevesinde cezalandırılmaları gerektiğini savunarak verilecek cezalarda indirim yapılmamasını istedi.



Sanıklar, savunma için 3 ay süre istedi



Tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, müdahil avukatlar tarafından yapılan esasa ilişkin beyanlara yönelik sunum hazırlayarak savunma yapmak için en az 3 aylık süre talep etti.



Maddi gerçeğe ulaşmak yerine maddi gerçeğe mahkeme heyeti üzerinden maddi gerçek oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Gürkan, savunmasında bu davanın burada bitse bile başka yerde yeniden başlayacağını ileri sürdü.



Mahkeme başkanı Aytaç Ballı, sağlık sorunları nedeniyle 3 gün duruşmalara katılamayan tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya ek bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmak isteyip istemediğini sordu.



Doğru, nihai savunmasını yapmak için süre talep ettiğini söyledi.



Müdafi avukatlarından Kadir Çekin, mahkeme heyetinin maddi gerçeği araştırıp ona göre karar vermesini talep ederek, esasa ilişkin beyanda bulunmak üzere makul süre verilmesi talebinde bulundu.



Müdafi avukatlarından Abdurrahman Gök ise olayın sabotaj olduğuna inandıklarını yenileyerek, esasa ilişkin müdahil avukatlarının beyanlarının yazılı hale getirilip kendilerine ulaşması ardından beyanda bulunacaklarını ve en az 3 aylık süre verilmesi talep etti.



Söz alan diğer müdafi avukatları da tutukluluk hallerine itiraz ederek, esasa ilişkin beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu.



Duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.



Yöneticiler hakkında açılan dava



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticiler Mustafa Yiğit, Hayri Kebapçılar, Murat Bodur ve Haluk Evinç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açılan davanın, devam eden ana davayla birleştirilmesi istenmişti.





Hazırlanan iddianamede sanıkların, bu suçtan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.





Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili Akhisar Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davada, eski Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Maden Projelendirme ve Etüt Müdürü Hayri Kebapçılar ile Soma Bölge Müdürü Haluk Evinç hakkındaki takipsizlik kararlarının kaldırılmasına ilişkin 5 Eylül 2016'da alınan karar, dava dosyasına konulmuştu.





Olay





Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sıralarında başlayan yangında, 420 metre derinlikte, 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, faciada 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.





Açılan davada tutuklu 6 sanık ile 5'inci duruşma sonunda tutuksuz yargılanmalarına karar verilen vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'ın, "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.