Soma'daki Maden Faciası Davası

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.





Tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru duruşmaya katılmazken, geçen duruşmada birleştirilen dosya kapsamında ifadeleri alınan tutuksuz sanıklardan Haluk Evinç ile Hayri Kebapçılar salonda hazır bulundu.





Duruşmada, mahkemeye gönderilen evrak ile birleştirilen dosya kapsamında, Alp Gürkan ile diğer yöneticiler Mustafa Yiğit, Hayri Kebapçılar, Murat Bodur ve Haluk Evinç'in talimatla alınan ifadeleri okundu.



Ek Bilirkişi raporu hakkındaki görüşlerini mahkeme heyetine sunan tutuklu sanık Can Gürkan, ek bilirkişi raporunun maddi dayanağı olmadığı ve tamamen kurgudan ibaret olduğunu ileri sürdü.



Olayın aydınlatılmasına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönünde mahkeme heyetine yönelttiği taleplerinin neredeyse tamamının reddedildiğini iddia eden Gürkan, "Uzun uzun konuşuyoruz, savunmamız burada konuşmaktan ibaret. Burada ne olduğu sonunda ortaya çıkacak, ben burada bu mahkemede çıkmasını isterdim. Üst mahkeme araştıracak, bunu birileri araştıracak. Bu raporda suçsuz insanlar da ceza alabilirler. Hukukun temeli suçlu ile suçsuzu ayırmak değil mi. Bunun yolu maddi gerçeğe ulaşmak." şeklinde savunma yaptı.



Can Gürkan'dan sonra söz alan avukatı Kadir Çekin ise ek bilirkişi raporunun imza eksiği olduğu gerekçesiyle kabul edilmemesi gerektiğini, raporun da kurgudan ibaret olduğunu, maddi gerçeğe dayanmadığını öne sürdü.



Avukat Çekin'in konuşması sırasında, yüksek sesle konuşması üzerine madenci yakını için dışarı çıkarılması söyleyen Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı'ya tepki gösteren madenci yakınları toplu olarak salonu terk etmek isteyince duruşmaya 15 dakika ara verildi.



Aranın ardından devam edilen duruşmada söz alan sanık avukatlarından Abdurrahim Gök, Alp Gürkan ile Mustafa Yiğit adına dosyayı incelemek için mahkeme heyetinden 3 ay süre istedi.



Can Gürkan adına da savunma yapan Gök, mahkeme başkanı hakkında şikayetçi olduklarını, konuya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini ve bilirkişi heyeti ile aralarında kurdukları WhatsApp gurubundaki tüm yazışmaları talep ettiklerini belirtti.



Maden faciasının bir sabotaj olduğunun ortaya çıkacağını savunan Gök, "Elimizde somut deliller var ve bu delilleri devletin her kademesine götüreceğiz. Burada sabotaj olduğu ortaya çıkacaktır. Tek talebimiz maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır." diye konuştu.



Avukat Gök, ayrıca bilirkişi heyetinin mahkemeye gelerek sorulara cevap vermesi ile oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanmasını da talep etti.



Duruşmaya yarın sabah devam edilmek üzere ara verildi.



Yöneticiler hakkında açılan dava



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticiler Yiğit, Kebapçılar, Bodur ve Evinç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açılan davanın, devam eden ana davayla birleştirilmesi istenmişti.



Hazırlanan iddianamede şüphelilerin, bu suçtan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili Akhisar Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davada, eski Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Maden Projelendirme ve Etüt Müdürü Kebapçılar ile Soma Bölge Müdürü Evinç hakkındaki takipsizlik kararlarının kaldırılmasına ilişkin 5 Eylül'de alınan karar, dava dosyasına konulmuştu.



Olay



Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sıralarında başlayan yangında, 420 metre derinlikte, 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, faciada 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.



Açılan davada tutuklu 6 sanık ile 5'inci duruşma sonunda tutuksuz yargılanmalarına karar verilen vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'ın, "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.