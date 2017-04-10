Soma'da Meydan Projesi Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma İstasyon Parkı ve Meydan Projesi kapsamında başlattığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'nın çehresini değiştirecek Soma İstasyon Parkı ve Meydan Projesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla 2 bin 500 metrekarelik alanda halkın dinlenirken görsel açıdan da keyif alacakları bir ışık gösteri alanı ile birlikte, büfe ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları, süs havuzlarının çalışmaları devam ediyor.



Projenin tamamlanması amacıyla aralıksız çalıştıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Soma gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Kısa süre önce 2 bin 500 metrekarelik alanda başlattığımız çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi. - MANİSA