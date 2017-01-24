Soma'da Fetö'den 8 Doktora Gözaltı

MANİSA'nın Soma İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 6'sı kadın 8 doktor gözaltına alındı.



Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri bu sabah 6'sı kadın 8 doktoru gözaltına aldı. Şüpheliler, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin sorgulanmaları ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - Manisa