Soma'da 8 Doktor Fetö'den Gözaltına Alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonları kapsamında 8 doktor gözaltına alındı.



Bugün sabah saatlerinde Soma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 6'sı kadın toplamda 8 doktor gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen S.S, B.A.Ö, H.Ö, N.B, M.B, M.Ç, K.Ç ile A.M.A işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - MANİSA