Soma Çocuk Gelişim Merkezi Yeni Binasında

Soma Çocuk ve Gençlik Gelişim Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Soma Çocuk Gelişim Merkezi yeni binasına taşındı.



Eski Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı öncülüğünde inşaatına başlanılan ve bir çok sivil toplum örgütü ve kamu kurumlarının destekleriyle yapılan, çocukların bir çok alanda faydalanabileceği Soma Çocuk Gelişim Merkezi'nin 5 katlı yeni eğitim binası tamamlandı.



Soma Faciasının ardından Somalı çocuklar için yapılmıştı



Soma faciasının ardından ilçe çocuklarına farklı spor ve kültürel etkinliklerle birlikte etütlerle de kucak açan Çocuk Gelişim Merkezi'nde 1500'ün üzerinde öğrenci çeşitli branşlarda eğitim görüyor. Soma faciası sonrasında eski polis karakolunun olduğu bina yıkılarak yerine prefabrike iki katlı bina yapılarak Çocuk Gelişim Merkezi'ne dönüştürülmüştü.



Kısa sürede binlerce öğrenciye ulaşan sayısıyla mevcut yerine sığmayan Çocuk Gelişim Merkezi binası eski Kız Meslek Lisesi'nin hemen bitişiğinde yine kurumların desteğiyle yapılan 5 katlı binayla eğitim öğretime devam edecek.



Destek veren herkese teşekkür etti



Soma Çocuk Gelişim Derneği Başkanı Selami Özdemir, "Soma Çocuk Gelişim Merkezinin taşınması aşamasında gönüllüler ile merkezimizi taşıdık. Hayli zor olsa ve yorulsak da büyük bir mutluluk ve keyifle herkes bir İşin ucundan tuttu. Gönül birliği olunca aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını bir kez daha gördük. Bu mutlu günümüzde, destekleriyle bu binayı Somamıza kazandıran değerli yardımseverlerimiz başta olmak üzere, bizlere taşınma esnasında destek olan daha önceden tanımadığım, fakat çağrımıza kulak verip gelen onlarca kardeşimize Soma Çocuk Gelişim Merkezi ve tüm çocuklar adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Soma Halk Eğitim Merkezimizin desteklediği ve mevcut 1570 öğrencinin çeşitli sportif, sanat ve kültürel bir çok alanda faaliyetlere katıldığı bu projenin yeni eğitim binasında daha verimli ve rahat bir ortamda yapılacağının bilinmesi bizleri, öğrencilerimizi ve velilerimizi sevindirmektedir. Yeni eğitim binasının Soma'ya ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." - MANİSA