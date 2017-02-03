Soma Avcılık ve Atıcılık Kulübünde Timur Aka Güven Tazeledi

Soma Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. 2 dönemdir kulübün başkanlığını yürüten Timur Aka 592 üyesi bulunan derneğin üyelerinin bir kez daha güvenini alarak 3'üncü kez başkanlığa seçildi.



Kulübün başkanlığına geldiği günden bu yana Soma'da farklı etkinliklere imza atan Timur Aka, "Rabbim makamdan güç alanlardan değil, makama güç katanlardan eylesin." dedi.



Başkan Aka yeni dönemde farklı projelere imza atacaklarının müjdesini de verirken, "Yırca'da bitmek üzere olan Trap atış poligonumuz devam ediyor. Trap alanına 50 bin TL değerinde 15 adet profesyonel trap levhası desteği veren Soma Belediye Başkanımız Hasan Ergene'ye, köpek barınakları sözü veren aynı zamanda üyemiz olan AK Parti Soma İlçe Başkanımız Şeref Kavruk'a, çiftçilerimize destek amaçlı domuz avına destek için 1000 adet fişek sözü veren Soma Ziraat Odası Başkanımız Emin Benli'ye ve katkıları olan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu. - MANİSA