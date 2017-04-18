Solüsyonla Dolandırıcılık Davası

Bağcılar'da, özel solüsyonlarla Türk lirasını dolara çevirebilecekleri iddiasıyla bir kişiyi dolandırmaya çalıştıkları öne sürülen 2 Kamerunlu'nun yargılanmasına başlandı.



Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yohana Benjamin Koulagna SEGBİS sistemiyle katıldı.



Koulagna, yeteri kadar Türkçe bilmediğini ve İstanbul'da Afrika'dan gelen kişilere Zeytinburnu ve Merter civarında tercümanlık yaptığını söyledi.



Ortakları bulunduğunu dile getiren Koulagna, şöyle konuştu:



"Bir gün bir adam, benden onun için tercümanlık yapmamı istedi. Bir Türk ve bir Afrikalı olarak iş yapacaklardı. Bir fabrikada konuştular. Ben çevirisini yaptım. Joko 200 lirayı dolara çevireceğini anlatıyordu. Daha sonra bunu dolara çevirdi ve bu parayı bir bankada bozdurarak Türk lirasına çevirdiler. Sonrasında tekrar buluştuklarında polisler geldi bizi yakaladı. Bana bu olayla ilgili bir para vermediler. İş bittikten sonra para vereceklerdi. Ben suçsuzum, beraatime karar verilsin."



Mahkeme, yabancı uyruklu sanık Joko Fatsa Bilaise'nin duruşmalardan kaçması ve adresinin de tespit edilememesi nedeniyle yakalama emri çıkartılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şikayetçi H.Y'nin Bağcılar Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek, internet aracılığıyla tanıştığı ABD'de yaşayan Avrupa-Asya Kıtalar Birliği Başkanı olduğunu söyleyen şahısla iş yapmak için anlaştıklarını ve şüpheliler Yohana Benjamin Koulagna ve Joko Fotsa Blaise ile iş yerinde buluştuklarını ifade ettiği belirtildi.



H.Y'nin ifadelerine göre, zanlıların yanlarında getirdikleri çantadan siyah renkli para boyutlarında kağıdı çıkararak, bunu özel cıva ve solüsyon ile gerçek dolara çevirdikleri, H.Y'nin de şüphelilere dolara çevirmesi için 230 bin lira göndereceği sırada polisin geldiği aktarılan iddianamede, şüpheliler Yohana Benjamin Koulagna ve Joko Fotsa Blaise'nin "dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 3 aydan 4 yıl dokuzar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.