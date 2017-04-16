Solunum Cihazına Bağlı Çocukları Ile Sandık Başına Geldiler

- Koparal çiftinin SMA hastası kızlarının solunum cihazı takılı halde araçta yatması

Koparal çiftinin sandıkta oy kullanması

Baba Mehmet Koparal ve anne Fatma Koparal'ın konuşması

ADIYAMAN - Adıyaman'da Mehmet ve Fatma Koparal çifti, SMA hastalığına yakalanan ve iki yıldan beri solunum cihazına bağlı yaşayan küçük kızları Firdevs (5) ile oy kullanmaya geldi.