Solunum Cihazına Bağlı Çocukları Ile Sandık Başına Geldiler
- Koparal çiftinin SMA hastası kızlarının solunum cihazı takılı halde araçta yatması Koparal çiftinin sandıkta oy kullanması Baba Mehmet Koparal ve anne Fatma Koparal'ın konuşması ADIYAMAN - Adıyaman'da Mehmet ve Fatma Koparal çifti, SMA hastalığına yakalanan ve iki yıldan beri solunum...
- Koparal çiftinin SMA hastası kızlarının solunum cihazı takılı halde araçta yatması
Koparal çiftinin sandıkta oy kullanması
Baba Mehmet Koparal ve anne Fatma Koparal'ın konuşması
ADIYAMAN - Adıyaman'da Mehmet ve Fatma Koparal çifti, SMA hastalığına yakalanan ve iki yıldan beri solunum cihazına bağlı yaşayan küçük kızları Firdevs (5) ile oy kullanmaya geldi.