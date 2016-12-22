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Soluk

Soluk

Soluk oyunu aralık ayında Sahne Çolpan İlhan'da sahnelenecek.

Soluk

Soluk oyunu aralık ayında Sahne Çolpan İlhan'da sahnelenecek.

Soluk, iyi günlerinin soluk anılarından tekrar hayat doğurmaya çalışan bir çiftin bir yandan da birbirlerinde tekrar aşkı keşfetme çabalarını ve nihayetinde hayatta kalabilmek için birbirlerinde saklanmalarını konu alıyor. Soluk, karanlık ve özel bir dünyada süregelmektedir. İki kişilik bir kısa sözsüz performans oyunudur. 

Oynayan: Pınar Alev, Ozan Yılmaz

Yazan-Yöneten: Ali Yörükoğlu

Koreografi: Ali Yörükoğlu, Pınar Alev

Afiş: Gülhan Kaçmaz

Kaynak: Etkinlik.io

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