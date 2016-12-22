Soluk oyunu aralık ayında Sahne Çolpan İlhan'da sahnelenecek.



Soluk, iyi günlerinin soluk anılarından tekrar hayat doğurmaya çalışan bir çiftin bir yandan da birbirlerinde tekrar aşkı keşfetme çabalarını ve nihayetinde hayatta kalabilmek için birbirlerinde saklanmalarını konu alıyor. Soluk, karanlık ve özel bir dünyada süregelmektedir. İki kişilik bir kısa sözsüz performans oyunudur.



Oynayan: Pınar Alev, Ozan Yılmaz



Yazan-Yöneten: Ali Yörükoğlu



Koreografi: Ali Yörükoğlu, Pınar Alev



Afiş: Gülhan Kaçmaz