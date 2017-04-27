Solucanlar Dünyamızı Koruyabilir !

Dünyanın en büyük meselesi haline gelen çevre sorunlarından biri olan plastik atıkların solucanlar tarafından yenildiği görüldü . Bu mükemmel gelişmenin detayları haberimizde..



Bilim adamları, plastik atıkları ile ilgili büyük bir adım attı ve yeni bir keşfe imzalarını attılar. Balmumu solucanlarının polietilen plastik yediğini ve biyolojik olarak da parçaladıklarını keşfettiler . Bu adım endüstriyel hayata geçerse mükemmel bir çevre önlemi alınmış olucak.







Bilim adamları, balmumu solucanlarının polietilen yediğini ve biyodegradasyon yaptığını keşfetti. Balmumu solucanlarının uzaklaştırmak için alışveriş çantasına konulmasıyla şans eseri keşfedilen bu süreç, daha sonra bir takım testlerle kanıtlandı. Araştırmacılar, bir süpermarketten yaklaşık 100 balmumu solucanına plastik bir alışveriş çantası hediye etti. 40 dakika sonra çantada delik görünmeye başladı ve 12 saat sonra plastik kütlesinin 92 mg azaldığı gözlemlendi.



Geçmişteki diğer araştırmalara bakıldığındaysa solucanların bu plastiğin monomerlerine çok daha hızlı bir şekilde ayrıştırdığı görüldü. Geçen yıl PET adı verilen bir bakterinin bazı plastikleri yediği fakat günde 0.13mg yapabildiği görülmüştü, balmumu solucanları ise yarım günde 92 mg plastik yiyebiliyorlar.



Dünya'da bir yıllık bir sürede yaklaşık 78 milyon ton plastik üretiyor ve yüzde 32'si gezegenin sularına bırakılıyor. Uzmanlar, 2050 yılına kadar dünya okyanuslarında balıklardan daha fazla plastik olacağını tahmin ediyor. Hatta bu tehlikeden dolayı bazı ülkelerde plastik bardak, çatal bıçak takımlarının kullanımı yasaklandı.