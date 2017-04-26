Solotürk'ün Kabin İçi Görüntüleri Nefes Kesti

Çanakkale'de gösteri yapan SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti.

Solotürk'ün Kabin İçi Görüntüleri Nefes Kesti

Çanakkale'de gösteri yapan SOLOTÜRK'ün kabin içerisinden çekilen görüntüleri nefes kesti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çanakkale, Solo Türk, Solotürk
reklam
sponsored ads