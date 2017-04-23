Solotürk'ün "23 Nisan" Gösterisi Nefes Kesti

Dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.



Bandırma'daki 6. Ana Jet Üs Komutanlığından, Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SOLOTÜRK, yaklaşık 5 dakika sonra Çanakkale'ye ulaştı.



Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştiren Günar, SOLOTÜRK'ün tek kişilik F-16 C Blok-40 model uçağıyla birbirinden zorlu akrobasi hareketleri yaparak vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşattı.



Kordon boyunda binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlenen gösteri, yaklaşık 20 dakika sürdü.



Gösteride en büyük beğeniyi, Pilot Yüzbaşı Günar'ın uçağıyla halkı selamlama hareketi gördü.



SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı törenleri kapsamında 24-25 Nisan'da, Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu yapacak.