'SOLOTÜRK' uçağının prova gösterisi nefes kesti



ÇANAKKALE - 'SOLOTÜRK' gösteri uçağı, Çanakkale Boğazı üzerinde prova uçuşu yaptı. Mini gösteri izleyenlerin nefesini kesti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda cocuklar için Çanakkale'de gösteri yapacak olan 'SOLOTÜRK' gösteri uçağı, Çanakkale Boğazı üzerinde prova uçuşu yaptı. Mini gösteri nefes kesti. SOLOTÜRK 2017, sezonun ilk gösterisinde 23 Nisan 2017 Pazar günü Çanakkale Kordon'da saat 15.30'da çocuklar için yapacak. Üzerinde boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olan F-16 savaş uçağının Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı mini gösteri nefes kesti. 'SOLOTÜRK' Çanakkale'de diğer gösterisini ise 24 ve 25 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde yapacak.