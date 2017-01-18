Solotürk'ten Konya Semalarında Klipli Mesaj

Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi SOLOTÜRK, hazırladığı klip ile anlamlı bir mesaj verdi.



Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 132'nci Filo Komutanlığında faaliyetlerini sürdüren F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Konya semalarında uçuşunu kokpitte kayda alarak klip hazırladı. Kısa klipte Pilot Yüzbaşı Erhan Güner'in telsiz anonsuna yer verilerek, "Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu diyen Mevlana'nın yurdundan asil milletimize selam olsun. Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir" dediği duyuluyor. - KONYA