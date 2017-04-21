Solotürk'ten Çanakkale'de, 23 Nisan Provası

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Çanakkale Boğazı semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.



Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibinde yer alan SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanacağı Pazar günü ve Çanakkale Kara Savaşlarının 102'inci Yıldönümü Anma törenlerinin gerçekleşeceği 24 Nisan Pazartesi günü Çanakkale'de gösteri yapacak. Bu gösteriler öncesi SOLOTÜRK, dün tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, bugün ise boğaz ve kordon boyu semalarında prova gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün prova uçuşu, güzel havadan istifade eden vatandaşların nefesini kesti. SOLOTÜRK'ü izlemek için kordona akın eden vatandaşlar, bu anı cep telefonuyla görüntüledi. - Çanakkale