Solotürk'ten Çanakkale'de 23 Nisan Gösterisi

ÇANAKKALE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, izleyenlerin nefesini kesti.



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün Çanakkale Boğazı semalarında çocuklar için gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibinde yer alan SOLOTÜRK gösterisini, kendileri için düzenlenen etkinliklere katılmak üzere aileleriyle kordon boyunu dolduran yüzlerce çocuk ilgiyle izledi. Nefes kesen gösteri sırasında vatandaşlar alkış ve ıslıklarla SOLOTÜRK pilotuna sevgi gösterisinde bulundu. Yarım saat süren gösteri büyük ilgi gördü. SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'inci yıldönümü anma törenlerinin gerçekleşeceği 24 Nisan Pazartesi günü ve 25 Nisan Salı günü de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi semalarında birer gösteri gerçekleştirecek.



- Çanakkale