Solotürk'ten Anlamlı Klip

SOLOTÜRK ekibi Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü anma etkinliklerinde nefes kesen bir gösteriye imza attı. Ekip anma etkinliği kapsamında gösteri uçuşu yaptıkları kentler ile telsiz konuşmalarının yer aldığı bir de video klip paylaştı.



Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle dünyaca tanınan SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Anma etkinliği kapsamında ekibin paylaştığı video klipte, İstanbul, Sarıkamış, Samsun, Sakarya, İzmir ve Çanakkale üzerinde gerçekleştirileri uçuşlardan derlenen görüntülerin yanı sıra, pilotların telsizlerinden yaptıkları anma konuşmaları da yer alıyor.



SOLOTÜRK ekibi ayrıca, yarın Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek olan 57. Alaya Vefa Yürüyüşü kapsamında da gösteri yapacak. - Ankara