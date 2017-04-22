SOLOTÜRK kanserli çocukların hayalini gerçekleştirdi



KONYA - Türk Hava Kuvvetlerinin gözde ekibi SOLOTÜRK kanser tedavisi gören çocuklarının hayalini gerçekleştirdi. Çocuklar bir günlüğüne ekipde yer aldı. Çocukların hayallerini gerçekleştirdiği anlar klibe yansıdı.

SOLOTÜRK Ankara Dr. Sami Ulus Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocukları misafir etti. Çocuklar bir günlüğüne ekipde yer aldı. Çocuklar Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Çocuklara burada pilot tulumu giydirildi. Çocukların bu ziyaretinden bir klip yapıldı. (BC -