Solotürk' Çocuklar İçin Uçtu
’SOLOTÜRK’ gösteri uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için Çanakkale Boğazı üzerinde gösteri yaptı.
'SOLOTÜRK' gösteri uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için Çanakkale Boğazı üzerinde gösteri yaptı. 'SOLOTÜRK'ün gösterisi, izleyenlerin nefesini kesti.
'SOLOTÜRK' gösteri uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için Çanakkale Boğazı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Üzerinde boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olan F-16 savaş uçağının Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı gösteri nefes kesti. Kordon boyunda vatandaşlar, gösteriyi nefeslerini tutarak seyretti. Bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla gösteriyi kaydetti. Uçağın, deniz üzerinde oldukça alçaktan yaptığı bir uçuş ise izleyenlerin yüreğini ağızlarına getirdi. 'SOLOTÜRK' Çanakkale'de diğer gösterisini ise 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde yapacak. - ÇANAKKALE