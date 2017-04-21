Solotürk' Bir Kez Daha Hayran Bıraktı

'SOLOTÜRK' gösteri uçağı, Çanakkale Boğazı üzerinde prova uçuşu yaptı. 'SOLOTÜRK'ün gösterisi, izleyenlerin adeta nefesini kesti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için Çanakkale'de gösteri yapacak olan 'SOLOTÜRK' gösteri uçağı, Çanakkale Boğazı üzerinde prova uçuşu yaptı. Üzerinde boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olan F-16 savaş uçağının Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı mini gösteri nefes kesti. Kordon boyunda gezmeye çıkan vatandaşlar, sürpriz gösteriyi nefeslerini tutarak seyretti. Bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla gösteriyi kaydetti. 'SOLOTÜRK' Çanakkale'de diğer gösterisini ise 24 ve 25 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde yapacak. - ÇANAKKALE