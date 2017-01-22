Solotürk 2017 Sezonuna Hazır

AYŞE ŞENSOY - Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK gösteri ekibi, 2017 sezonuna hazır olduklarını yansıtan video çekti.



Konya'da 3. Ana Jet Üssünde konuşlanan, dünyada F-16 uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden SOLOTÜRK ekibi, kentin semalarında eğitim uçuşlarını sürdürüyor.



Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye gösteri şeklinde sunan SOLOTÜRK ekibi, tek kişilik F-16 C Blok-40 uçakları kullanıyor.



SOLOTÜRK, toplam 13 kişinin bulunduğu uçuş, basın ve halkla ilişkiler ile bakım ekiplerinden oluşuyor. Uçuş ekibinde, gösteri pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar ve Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan yer alıyor.



Günar'ın bin 500 saatin üzerinde, Doğan'ın ise bin 100 saatin üzerinde F-16 uçuşu bulunuyor.



2017 gösteri sezonu klibi



SOLOTÜRK pilotlarının semada yaptığı çeşitli akrobatik hareketlerden oluşan klip, dikkati çekiyor.



Son olarak Konya semalarında yaptığı eğitim uçuşunun klibini çeken ekip, şimdi de 2017 gösteri sezonu hazırlıklarının tamamlandığını gösteren 4 dakikalık video hazırladı.



Klip, bakım ekibinin uçuş öncesi F-16 uçaklarında son hazırlıkları yapmasıyla başlıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından havalanan pilotlar, uçaklarıyla çeşitli akrobatik hareketler yaparak gökyüzünde süzülüyor.



Klipte, SOLOTÜRK'ün gösteri paketindeki 21 harekete yer veriliyor. Gösteri uçuşlarının yanı sıra aktif harekat görevlerine devam eden SOLOTÜRK pilotları nezdinde Türk Hava Kuvvetlerinin, şehitlerin emaneti vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkma noktasında harbe hazır oldukları yansıtılıyor.



22 ülkeden davet



Dünyanın saygın gösteri ekiplerinden SOLOTÜRK, seçkin hava gösterilerinde Türk bayrağını dalgalandırarak ülkeyi temsil ediyor.



SOLOTÜRK, 2017'de yurt içinde il ve ilçeler dahil olmak üzere 100'ün üzerinde, yurt dışında ise Belçika, İngiltere, Çekya, KKTC, Romanya, Slovakya, Avustralya ve Malta başta olmak üzere 22 ülkedeki toplam 130 farklı yerden davet aldı.