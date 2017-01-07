Solo - Zamanın Tozu

"SOLO"



Zaman'ın Tozu



Üç ayrı bölümden oluşan gösteri Tekerleğin icadından müziğin ve dansın eğlenceli dünyasına kadar uzanan, insanlık tarihine yön veren gelişim süreçlerini karikatürize bir dille eğlenceli bir biçimde izleyiciye sunuyor. Masa kuklası, muppet, obje kuklalar gibi teknikler ile izleyiciyi görsel bir şov ile baş başa bırakıyor. Emre Tandoğan'ın clown olarak kuklalar ile sahne aldığı oyunda çocuklar kukla manipülasyonunun detaylı farklı örneklerini izleme fırsatı buluyorlar.



Manipülasyon : Emre Tandoğan



Kukla Tasarımı : Elif Arman



Işık Tasarımı : Enrico Zeber



Teknik : Anıl İnce