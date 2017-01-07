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Solo - Zamanın Tozu

Solo - Zamanın Tozu

"SOLO"Zaman'ın TozuÜç ayrı bölümden oluşan gösteri Tekerleğin icadından müziğin ve dansın eğlenceli dünyasına kadar uzanan, insanlık tarihine yön veren gelişim süreçlerini karikatürize bir dille eğlenceli bir biçimde izleyiciye sunuyor.

Solo - Zamanın Tozu

"SOLO"

Zaman'ın Tozu

Üç ayrı bölümden oluşan gösteri Tekerleğin icadından müziğin ve dansın eğlenceli dünyasına kadar uzanan, insanlık tarihine yön veren gelişim süreçlerini karikatürize bir dille eğlenceli bir biçimde izleyiciye sunuyor. Masa kuklası, muppet, obje kuklalar gibi teknikler ile izleyiciyi görsel bir şov ile baş başa  bırakıyor. Emre Tandoğan'ın clown olarak kuklalar ile sahne aldığı oyunda çocuklar kukla manipülasyonunun detaylı farklı örneklerini izleme fırsatı buluyorlar.

Manipülasyon : Emre Tandoğan

Kukla Tasarımı : Elif Arman

Işık Tasarımı : Enrico Zeber

Teknik : Anıl İnce

Kaynak: Etkinlik.io

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