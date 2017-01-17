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Solo Konser
Solo Konser
17 Ocak 2017 Salı 15:06
Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Öğrenci Merkezi Yeni Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Öğrenci Merkezi Yeni Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Kaynak:
Etkinlik.io
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