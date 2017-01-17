Solo Konser

Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Öğrenci Merkezi Yeni Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Solo Konser

Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Öğrenci Merkezi Yeni Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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