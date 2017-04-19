Solladığı araca çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti: 1 ölü



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza Manavgat-Antalya Karayolu Çolaklı Mahallesi Süral kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Ferhat Karadağ'ın kullandığı 35 UDD 17 plakalı otomobil, sollamakta olduğu Arif A'nın kullandığı 42 EKE 99 plakalı otomobile çarptıktan sonra önce refüjde bulunan aydınlatma direğine ardından da sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen ve Manavgat istikametine dönerek yolun ortasında duran otomobilin arka koltuğunda bulunan Sadi Zurna yaşamını yitirirken aynı araçta bulunan Murat Zurna, Faruk Özcan, Murat Şeker ve Ferhat Karadağ yaralandı. Ambulans ile Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan ölen Sadi Zurna'nın kardeşi olan Murat Zurna'nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği bildirildi.

(ak)