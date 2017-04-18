Solistler Geçidi Konseri

Sivas Devlet Türk Halk Müziği KorosuSolistler Geçidi KonseriKoro ŞefiSolmaz Kadıoğlu Detaylar : İl : Sivasİlce : MerkezMekan : Atatürk Kültür Merkezi SahnesiMekan Adresi : Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Atatürk Kültür MerkeziBaşlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 18.04.

Solistler Geçidi Konseri

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu

Solistler Geçidi Konseri

Koro Şefi

Solmaz Kadıoğlu

 

Detaylar :

İl : Sivas

İlce : Merkez

Mekan : Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi

Mekan Adresi : Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Atatürk Kültür Merkezi

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Solistler Geçidi Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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