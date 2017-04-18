Solistler Geçidi Konseri
Sivas Devlet Türk Halk Müziği KorosuSolistler Geçidi KonseriKoro ŞefiSolmaz Kadıoğlu Detaylar : İl : Sivasİlce : MerkezMekan : Atatürk Kültür Merkezi SahnesiMekan Adresi : Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Atatürk Kültür MerkeziBaşlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 18.04.
Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu
Solistler Geçidi Konseri
Koro Şefi
Solmaz Kadıoğlu
Detaylar :
İl : Sivas
İlce : Merkez
Mekan : Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi
Mekan Adresi : Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Atatürk Kültür Merkezi
Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Solistler Geçidi Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io