Solist Akgül Denizli'de Imza Gününe Katıldı

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi.



Akgül, ilk solo albümü olan 'Yürüyorum İçimde' promosyon turnesi kapsamında Forum Çamlık alışveriş merkezinde düzenlenen imza gününde hayranları ile bir araya geldi.



Etkinlik öncesinde, gazetecilere açıklamalarda bulunan Akgül, Yürüyorum İçimde'nin ilk solo albüm çalışması olduğunu ifade etti.



Turnelere eşi ile birlikte gittiğini belirten Akgül, şunları söyledi:



"Üçüncü gün Denizli'deyiz altı gün sürecek. Her gün başka bir şehre geçiyoruz. Yarın Alanya sonra Konya ve Ankara'da olacağız. Aydın ve İzmir çok güzel geçti. Bugün Denizli'de çok güzel bir kalabalık bizi bekliyor. Albümden birkaç parça paylaşacağım herkese. Manga'dan hep birlikte bir şarkı söyleyeceğiz. Turda olmak, Türkiye'yi dolaşmak benim için çok eğlenceli ve keyifli. O yüzden keyfim yerinde çok mutluyum."



Çıkardığı ilk solo albümünden şarkılar söyleyen Akgül, kendisinin yazdığı "Osmanlı Cadısı Tırnova" öykü kitabını da imzaladı. Akgül'ün hayranlarından birisinin gitarını imzalatması ise dikkat çekti.



Soru-cevap bölümünde hayranının, 29 Mayıs 2010 tarihlerinde Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ikinci olduklarında neler hissettiğini sorması üzerine Akgül, "Ben oraya bayrağımı ve ülkemi temsil etmek için gittim orada yaşadığım gurur ve heyecanı asla unutamam." dedi.