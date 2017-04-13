Solin Çocuk ve Aile Merkezi'nde Kayıtlar Başladı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi'nde 04-14 yaş arasındaki çocuklar için düzenlediği atölye çalışmalarının kayıtları başladı.



Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Kayıtlara ilişkin bilgi veren Çocuk Gelişimci Aynur Özbay, Çocuk ve Aile merkezinde yeni dönemde birçok alanda çalışma yürüteceklerini dile getirdi. Amaçlarının çocukların, oyun oynayarak çocukluklarını yaşayabilecekleri oyun yaşam alanlarını sağlayabilmek olduğunu belirten Özbay, "Bu yaptığımız çalışmaları onlarla birlikte planlamak, onların istekleri doğrultusunda atölye çalışması yürütmektir. Bu atölye çalışmalarında bilgisayar, kütüphane, satranç, resim, sinema fotoğrafçılık, dans müzik gibi birçok alanda kendilerini özgür hissedebilecekleri, özgüven kazanabilecekleri ve kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir ortam yaratarak atölye çalışması yapacağız. Bunları yaparken aile desteği muhakkak alacağız. Ebeveynlere yönelik aile eğitimi, anne-çocuk sağlığı, iletişim, psikolojik destek gibi danışmanlık çalışmalarımız da olacaktır. Aileler için de seramik, yüzme gibi çeşitli aktiviteler düzenleyeceğiz" dedi.



"Solin'de kayıtlar süresiz ve sınırsızdır"



Bir diğer amaçlarının da atölye çalışmaları sonrasında çocuklara, bilişsel gelişim, psikolojik gelişim ve yorumlama yeteneğini geliştirmeye çalışacaklarını ifade eden Özbay, "Her çocuk kendi isteği doğrultusunda bir atölye seçebilecek. Bir çocuk en fazla iki atölye çalışmasına katılma hakkına sahiptir. 3 aylık atölye çalışması sonrasında çocukların hazırladığı çalışmaları düzenleyeceğimiz bir kokteylle sergilenecektir. Solin Çocuk ve Aile Merkezi'nde kayıtlarımız süresiz ve sınırsız olacak. Çocukların atölye çalışmalarına katılmaları için burada onları bekliyor olacağız" diye konuştu.



Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi'nde, müzik, dans, sinema-fotoğraf, oyun odası, bilgisayar, satranç, aile eğitimleri, psikolojik danışmanlık, resim, seramik, halk oyunları, drama ve dil alanında atölye çalışmaları düzenlenecek. - DİYARBAKIR