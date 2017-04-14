Şölen Ceo'su Elif Çoban, Yerel Zincirlere Çağrıda Bulundu

Şölen'in CEO'su Elif Çoban, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı'nda, yerel satış noktalarının üreticinin müşterisiyle arasında kurduğu değer zincirinin en önemli halkası olduğuna dikkat çekerek, yerel zincirlere "Raflarda yeniye ne kadar yer açarsanız, tüketici o kadar kazanır. Daha çok ürün deneme fırsatı bulur, oluşan rekabet ortamında bir yandan markalar kazanır bir yandan da siz kazanırsınız" çağrısında bulundu.



Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı'na Şölen markasıyla Elif Çoban katıldı. 'Farklılaşma, Markalaşma' başlıklı oturumda Şölen CEO'su Elif Çoban, şirketin markalaşma hikayesini anlatırken, yerel zincirlere de 'yeni ve farklı olana' cesaretle sahip çıkma önerisinde bulundu.



Yerel satış noktalarının önemine dikkat çeken Elif Çoban, bir ürünün raflarda yer aldığı oranda tüketiciyle tanışma fırsatı olduğunu söyledi. Türkiye'den doğan, adını tüm dünyaya duyuran bir şirketin Türk tüketicisiyle de daha rahat bir şekilde buluşması gerektiğini hatırlatan Çoban, "Sizler daha iyi biliyorsunuz ki marketlerde bırakın bir metrekareyi bir santimetrelik bir alanın bile anlamı çok büyük. Bu alanların doğru belirlenmesiyle birlikte raf kullanımı, müşteri yönlendirme konularında siz de verimlilik esasında yeni bir döneme geçmiş olacaksınız. Böylece başarılı bir ticari döngü oluşacak. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan meselesine gelecek olursak; siz ne kadar yer açarsanız, tüketici o kadar çok ürün deneme fırsatı bulacak. Bir yandan markalar kazanırken bir yandan da siz kazanacaksınız. Biz yenilikçi ürün üretmekte, kazandığımızı işimize ve ürünümüze yatırmakta ne kadar özverili ve cesursak, sizin de bizim ürünümüzün görünürlüğüne daha çok şans vermek için aynı cesareti sergilemeniz gerekiyor" dedi.



Şölen'in 1989 yılında sadece 50 kişilik bir ekiple kurulmuş genç bir şirket olduğunu hatırlatan Elif Çoban, "Pazarda bu kadar köklü, yerleşik markalar varsa, mutlaka bir çıkış yolu bulmalısınız. Aksi halde, tutunmanız mümkün değil, imkansız. Biz, bu çıkış yolunu yenilikçilikte bulduk. Türkiye'yi Türkiye'de olmayan ürünlerle tanıştırdık. Perakendecinin, yerel zincirin rafında bana da yer açması için kuş kondurmam gerekiyordu, biz bu kuşu kondurduk" şeklinde konuştu.



Elif Çoban, ihracatla, küreselleşerek büyüdüklerini söyleyerek "Farklı pazarlara ki bu pazarların önemli bir bölümü gelişmiş, Batı ülkeleriydi, üstün nitelikli ürünler satarak iyi bir öğrenme süreci geçirdik. Ardından, elde ettiğimiz bilgi birikimini, gözlem gücünü yenilikçi damarlarımızla besledik. İhracattan kazandığımız her kuruşu işimize, Türkiye'ye yatırdık. Çoban Ailesi olarak bugün de topluca benimsediğimiz ana ilkemiz budur. Ne kazanıyorsak, işimizi büyütmek için harcıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL