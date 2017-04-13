Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün Bulunduğu Şehirde, Bir Tepeye Dev Haç Dikildi

Bosna Hersek'te Türkiye tarafından restore edilen Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün de bulunduğu Vişegrad kentinde bir tepeye dev bir haç dikildi.



Vişegrad'daki bir Sırp derneği tarafından dikilen haç, savaş sırasında Sırplarla aynı safta yer alarak şehirde yapılan Müslüman katliamlarına iştirak eden Rus gönüllülere atfedildi. Dev haç, Boşnak soykırım kurbanlarının yakınları tarafından sert tepkisiyle karşılandı.



"Soykırım kurbanlarının yakınları tepkili"



Sokullu Mehmet Paşa köprüsünün yakınındaki tepeye haç dikilmesinin provokasyon olduğunu ifade eden Boşnak sivil toplum kuruluşları, Bosna Hersekli yetkilileri olaya müdahale etmeye çağırdı. Konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan "Savaşın Kurbanları ve Soykırımın Şahitleri Derneği" ile "Srebrenitsa ve Jepa Anneleri Derneği", haç anıtın, savaş kurbanlarını kışkırtmaya yönelik yeni bir girişim olduğunu ifade etti. Ortak açıklamada dernekler, bu anıtla Sırpların yaptığı katliamlara iştirak eden Rus güçlerinin işlediği savaş suçlarının üstünün kapatılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Açıklamada, "Sırp kuvvetlerinin tarafında yer alan herkes, onlarla birlikte "soykırımcı" etiketini taşımaktadırlar. Bu anıt ve yaptıkları açılış merasimi ile savaş suçu işleyenleri ödüllendirmiş oldular. Bizler Priyedor'da öldürülen masum çocuklar için dahi anıt yapamazken onlar, Rus gönüllüler anısına anıt dikiyorlar. Bosna Hersek'teki Boşnak ve Hırvat siyasetçilerin bu anıtın kaldırılması için acilen harekete geçmeleri gerekiyor" denildi. - SARAYBOSNA