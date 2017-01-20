Şokola Prenses renkli ve eğitici içeriği ile 21 Ocak'ta Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Sahnesi'nde sizlerle…



"Çino ile Çilek Şokola Prenses abur cuburlarını çok seven ve sürekli televizyonda Şokola Prenses'nın video oyununu oynayan iki arkadaştır.



Çino'nun annesi sürekli oyun oynayıp abur cubur yemelerine müsaade etmez. O yüzden onlara meyve getirir ama iki kafadar meyve yiyormuş gibi yapıp, gizli gizli abur cuburları mideye indirirler. Bir gün yine oyun oynarlarken Çino'nun annesi odaya girer veeee ... Maceranın devamı için minik izleyicilerimizi Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Sahnesi'ne bekliyoruz… "



Ebeveynler için not:



Oyunumuz hazır yiyecek – içecekler tüketiminin gittikçe arttığı bir dönemde hem çocuk hem de yetişkin izleyicilerin meyve ve sebze gibi sağlıklı besinleri tercih etmelerinin önemini işlemektedir. Bilhassa çocukların abur cubura olan tutkuları ve bu alışkanlığı değiştirmeye yönelik eğitici içeriği ile dikkat çekmektedir.



Oyun, özellikle 3-8 yaş aralığındaki izleyicileri, kendilerini oyundan karakterler olan Çilek ve Çino'nun yerine koyarak, doğru olana kendi tercihleri ile ulaşmalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra; interaktif bölümler ile seyirciler de oyuna dahil ederek, hem çocukların dikkatlerini daim eder hem de çözüm üretmeye teşvik etmektedir.



Şokola Prenses, son bölümünde dostluğun ve paylaşımın önemine atıfta bulunarak, erken çocukluk dönemindeki bireylere aile olmanın ve birlikteliğin önemini hatırlatmakta olup, pedagojik açıdan uygun bir müzikli çocuk tiyatro oyunudur.