Sökeli Edanur Şenyüz Karate Türkiye Şampiyonasında

Geçtiğimiz günlerde Burdur'da yapılan müsabakalarda elde ettiği ikincilikle Türkiye şampiyonası vizesini alana Sökeli Karateci Edanur Şenyüz, Türkiye Şampiyonası'na gidiyor.



Sökeli Edanur Şenyüz, Kahramanmaraş'ta 28-29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Liselerarası Karate Türkiye Şampiyonası'nda ter dökecek. Edanur Şenyüz 52 Kg gençler kategorisinde mücadele edecek. Karate Antrenörü Şimşek Gökpınar daha önce de elde ettiği başarılarla adından söz ettiren sporcu Eda Nur Şenyüz'ün Türkiye Şampiyonası'ndan başarıyla döneceğine inandığını ifade etti. - AYDIN